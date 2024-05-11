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Роман Зобнин ответил на вопрос о важности Кубка России для «Спартака»

Роман Зобнин ответил на вопрос о важности Кубка России для «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, после победы своей команды в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) над «Краснодаром» (1:0), в котором он стал автором единственного гола, заявил, что команда не делит турниры на важные и второстепенные.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«То, что Кубок может сгладить сезон, — мнение людей вокруг, болельщиков, журналистов. Мы настраиваемся на каждую игру, матчи чемпионата тоже очень важны для нас. Не разделяем матчи Кубка и чемпионата», — передает слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

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