Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба: на «Краснодаре» сильно сказывается отсутствие аэропорта

Кордоба: на «Краснодаре» сильно сказывается отсутствие аэропорта
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о логистических проблемах, с которыми сталкивается клуб из-за закрытия аэропорта в городе.

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть ещё игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелётах и не возвращаемся в Краснодар. Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 11 мая, «Краснодар» в Москве проиграл «Спартаку» в матче 28-го тура чемпионата России — 0:1.

Материалы по теме
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android