Кордоба: на «Краснодаре» сильно сказывается отсутствие аэропорта

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о логистических проблемах, с которыми сталкивается клуб из-за закрытия аэропорта в городе.

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть ещё игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелётах и не возвращаемся в Краснодар. Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 11 мая, «Краснодар» в Москве проиграл «Спартаку» в матче 28-го тура чемпионата России — 0:1.