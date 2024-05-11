«Болонья» обыграла в гостях «Наполи» и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А

В Неаполе, на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором местный «Наполи» уступил «Болонье» (0:2).

Итоговый счёт был установлен уже к 12-й минуте встречи. Забитыми мячами отметились Дан Ндой и Стефан Пош.

Экс-футболист ряда клубов РПЛ Хвича Кварацхелия, защищающий цвета неаполитанцев, провёл на поле 82 минуты, после чего был заменён.

Таким образом, «Болонья» набрала 67 очков и вышла на третье место в турнирной таблице, опередив «Ювентус», у которого на один балл меньше, однако у «старой синьоры» игра в запасе. «Наполи» остался с 51 очком и занимает восьмую строчку.

Напомним, чемпионом Италии сезона-2023/2024 стал «Интер», досрочно гарантировавший себе золотые медали.