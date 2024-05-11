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«Зенит» — ЦСКА: Вендел не забил в пустые ворота после ошибки Торопа

«Зенит» — ЦСКА: Вендел не забил в пустые ворота после ошибки Торопа
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В эти минуты в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» принимает столичный ЦСКА. На данный момент позади первый тайм, счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Незадолго до свистка на перерыв бразильский полузащитник хозяев Вендел упустил прекрасный шанс распечатать ворота соперников после ошибки голкипера гостей Владислава Торопа, однако бросившийся под мяч хавбек армейцев Иван Обляков сохранил нули на табло.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео самого опасного момента первого тайма.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.

В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).

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