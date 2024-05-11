«Зенит» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах РПЛ, уступив дома ЦСКА

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Таким образом, команда Сергея Семака проиграла третий матч в рамках чемпионата России из последних четырёх. «Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».