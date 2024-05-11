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Кордоба: почему вы всегда хотите найти полемику? Мне нельзя говорить с судьёй?

Кордоба: почему вы всегда хотите найти полемику? Мне нельзя говорить с судьёй?
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, о чём разговаривал с арбитром Артёмом Чистяковым после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

— О чём дискутировал с судьёй после матча?
— Это обычная вещь, которая происходит в футболе. Мы немного обсудили и попрощались. Я не хочу подробно обсуждать это. Почему вы всегда хотите найти полемику или дискуссию? Мне нельзя говорить с судьёй? — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 28 матчей. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, заработав 46 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (51).

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