«Вильярреал» на последних секундах добился победы над «Севильей» в матче Ла Лиги

В Вильярреале (Испания), на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Вильярреал» одержал победу над «Севильей» (3:2).

По ходу встречи хозяева дважды уступали в счёте, однако оба раза нашли в себе силы восстановить равновесие, а на седьмой компенсированной минуте Александр Сёрлот принёс «Вильярреалу» победу. Отметим, что на счету Сёрлота в этой встрече дубль. Ещё один гол у хозяев забил Йерсон Москера. У гостей оба мяча на счету Юссефа Эн-Несири.

«Вильярреал» набрал 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от зоны еврокубков. «Севилья» осталась с 41 очком и идёт на 12 строчке.

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