Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» на последних секундах добился победы над «Севильей» в матче Ла Лиги

«Вильярреал» на последних секундах добился победы над «Севильей» в матче Ла Лиги
Комментарии

В Вильярреале (Испания), на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный «Вильярреал» одержал победу над «Севильей» (3:2).

Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Эн-Несири – 26'     1:1 Сёрлот – 30'     1:2 Эн-Несири – 44'     2:2 Москера – 84'     3:2 Сёрлот – 90+7'    

По ходу встречи хозяева дважды уступали в счёте, однако оба раза нашли в себе силы восстановить равновесие, а на седьмой компенсированной минуте Александр Сёрлот принёс «Вильярреалу» победу. Отметим, что на счету Сёрлота в этой встрече дубль. Ещё один гол у хозяев забил Йерсон Москера. У гостей оба мяча на счету Юссефа Эн-Несири.

«Вильярреал» набрал 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от зоны еврокубков. «Севилья» осталась с 41 очком и идёт на 12 строчке.

Турнирная таблица испанской Примеры-2023/2024
Материалы по теме
Transfermarkt представил лучшие команды последних двух сезонов по трансферному балансу

Видео: Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android