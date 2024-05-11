Зобнин: нет мыслей о финале. Вспоминаются матчи, где «Спартаку» не хватало одного шага

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, думает ли команда о возможном финале Фонбет Кубка России по футболу.

— Есть ли мысли о финале?

— Пока нет. Я в «Спартаке» долго, сразу вспоминаются кубковые матчи, где не хватало одного шага до финала. Нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», победить их и потом только думать о финале

В команде настроены как на Кубок, так и на чемпионат. Мы хотим выиграть все матчи, а потом посмотрим, где закончим сезон. Для нас важно побеждать в каждой игре. Неважно, это Кубок или чемпионат, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в финале Пути регионов Кубка России по футболу красно-белые сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт 14 мая и начнётся в 20:45 мск.