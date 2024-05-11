Кастаньо: «Краснодару» нужно бороться до конца, не ждём чего-то от других команд

Футболист «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился мыслями о поражении от московского «Спартака» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 11 мая в Москве. Она закончилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

«Мы попытались сделать всё, но не добились гола. В любом случае нужно бороться до самого конца и ждать окончания матчей «Зенита» и «Динамо».

Мы не концентрируемся на играх конкурентов. Пытаемся сфокусироваться на том, чтобы как можно лучше сделать свою работу, не следим и не ждём чего-то от других команд. Всегда должны бороться до конца», — передаёт слова Кастаньо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.