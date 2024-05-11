«Арсенал» обыграл «Нефтехимик» в 32-м туре Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола в минувшей встрече стал Джонатан Окоронкво. Нигерийский нападающий хозяев отличился на 76-й минуте матча.

Отметим, что эти команды играли друг с другом в первом круге текущего сезона. В рамках 12-го тура Первой лиги их матч завершился вничью (0:0).

Напомним, после 31 матча Первой лиги тульская команда имеет на своём счету 51 очко. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Нефтехимика», то на его счету 42 очка. Команда идёт восьмой.