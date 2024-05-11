«Арсенал» обыграл «Нефтехимик» в 32-м туре Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окоронкво – 76'
Автором единственного гола в минувшей встрече стал Джонатан Окоронкво. Нигерийский нападающий хозяев отличился на 76-й минуте матча.
Отметим, что эти команды играли друг с другом в первом круге текущего сезона. В рамках 12-го тура Первой лиги их матч завершился вничью (0:0).
Напомним, после 31 матча Первой лиги тульская команда имеет на своём счету 51 очко. Она занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Нефтехимика», то на его счету 42 очка. Команда идёт восьмой.
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