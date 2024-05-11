«Зенит» — ЦСКА: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» принимает столичный ЦСКА. Позади первый тайм, счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самый опасный момент в первой половине возник у ворот армейцев, когда после ошибки их голкипера Владислава Торопа полузащитник «Зенита» Вендел оказался с мячом напротив пустых ворот, однако хавбек ЦСКА Иван Обляков бросился под мяч и не позволил хозяевам выйти вперёд.

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.

В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).