Зобнин: Угальде очень сильно помогает «Спартаку», работает на максимум

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре новичка команды Манфреда Угальде.

«Угальде отрабатывает, хорош в прессинге, в борьбе. Всегда работает на максимум. Понятно, что голов пока мало, но в командной игре очень сильно помогает. Его можно сравнить с Понсе», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

21-летний Манфред Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 10 матчей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков за 28 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 51 очко.