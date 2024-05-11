Зобнин: не было тревоги, что не будет результативных действий в РПЛ, — я не нападающий

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о забитом мяче в ворота «Краснодара» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Гол Зобнина стал единственным в матче. Отметим, что это первое результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

— Не было тревоги, что у меня не будет результативных действий в РПЛ. Я же не нападающий, чтобы думать об этом. Для меня важно, чтобы команда побеждала. Я нацелен на это, а о голах нападающим нужно думать.

— Хлусевич шутил, что Зобнин забивает только «Краснодару».

— Да, и только с его передач (смеётся), — передает слова Романа Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.