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Зобнин: не было тревоги, что не будет результативных действий в РПЛ, — я не нападающий

Зобнин: не было тревоги, что не будет результативных действий в РПЛ, — я не нападающий
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о забитом мяче в ворота «Краснодара» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Гол Зобнина стал единственным в матче. Отметим, что это первое результативное действие Романа в текущем сезоне чемпионата России по футболу.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

— Не было тревоги, что у меня не будет результативных действий в РПЛ. Я же не нападающий, чтобы думать об этом. Для меня важно, чтобы команда побеждала. Я нацелен на это, а о голах нападающим нужно думать.

— Хлусевич шутил, что Зобнин забивает только «Краснодару».
— Да, и только с его передач (смеётся), — передает слова Романа Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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