Владимир Слишкович оценил победу «Спартака» над «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 11 мая в Москве. Она закончилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

«Мы знали, что будет тяжёлая игра. «Краснодар» не случайно занимает такую позицию. Но мы хорошо подготовились: мы должны были играть головой, а не сердцем. И ребята это поняли», – заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 28 туров чемпионата России по футболу московский «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.