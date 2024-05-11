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Умяров ответил на вопрос о здоровье после повреждения в матче с «Краснодаром»

Умяров ответил на вопрос о здоровье после повреждения в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» высказался о своём здоровье. Встреча состоялась 11 мая в Москве. Она закончилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

— Как состояние?
— Отличное.

— Куда торопитесь?
— Домой, к жене, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что Наиль Умяров вышел в стартовом составе своей команды в минувшем матче. Он не отметился результативными действиями и был заменён на 68-й минуте после травмы.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

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