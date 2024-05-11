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Роман Зобнин ответил, сможет ли восстановиться к матчу «Спартака» с «Балтикой»

Роман Зобнин ответил, сможет ли восстановиться к матчу «Спартака» с «Балтикой»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0), а также о восстановлении перед предстоящей встречей финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Команды сыграют 14 мая.

«Сегодня действительно подустал. Последние минуты играл через не могу, ноги свело. Хорошо, что всё так закончилось и есть три очка. Замен на тот момент не было, поэтому пришлось доигрывать.

Сейчас нужно восстанавливаться перед «Балтикой», времени не так много. Вопрос тяжёлый, посмотрим. Я сделаю максимум, который от меня зависит. Буду восстанавливаться, а там уже увидим», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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