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Мостовой: если бы Абаскаля уволили раньше, «Спартак» боролся бы за чемпионство

Мостовой: если бы Абаскаля уволили раньше, «Спартак» боролся бы за чемпионство
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о положении московского «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России после победы в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:0). «Спартак» занимает четвёртое место. Команда набрала 46 очков после 28 матчей.

«Спартак» уже на четвёртом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» ещё игра с «Динамо». Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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