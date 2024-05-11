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Андрей Червиченко: у «Спартака» продолжается полоса везения — это настораживает

Андрей Червиченко: у «Спартака» продолжается полоса везения — это настораживает
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«У «Спартака» продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, когда у соперника не залетают элементарные мячи. Один только Кади мог забить три гола. «Краснодар» по всем показателям превосходил «Спартак». Были перекладины, и не попадали с близких расстояний. Пока «Спартаку» везёт, и это настораживает, потому что когда так долго везёт, то невезение придёт в самый ненужный момент. Я боюсь, что это будет самое большое разочарование «Спартака» в этом сезоне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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