Андрей Червиченко: у «Спартака» продолжается полоса везения — это настораживает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«У «Спартака» продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, когда у соперника не залетают элементарные мячи. Один только Кади мог забить три гола. «Краснодар» по всем показателям превосходил «Спартак». Были перекладины, и не попадали с близких расстояний. Пока «Спартаку» везёт, и это настораживает, потому что когда так долго везёт, то невезение придёт в самый ненужный момент. Я боюсь, что это будет самое большое разочарование «Спартака» в этом сезоне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.