Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) от «Спартака» (0:1).

«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне. Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что этот матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли поразить ворота соперников.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал 50 очков и располагается на второй строчке.