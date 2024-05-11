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Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне

Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак», но удача не на нашей стороне
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) от «Спартака» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне. Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что этот матч стал уже третьим подряд для «быков» в рамках РПЛ, в котором они ни разу не смогли поразить ворота соперников.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» после аналогичного количества матчей заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

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