Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

В 2020 году «Ювентус» купит суперзвезду мирового футбола. Обзор новостей дн

«Юве» намерен купить мегазвезду
«Чемпионат»
«Юве» намерен купить мегазвезду. В списке – два чемпиона мира и бразилец
Усиление планируется в следующем году. Об этой и других новостях – в обзоре дня.
Футбол 0

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.

В другом матче 3-го тура «Лудогорец» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Льюис Лопес.

Турнирная таблица группы H после трёх туров

1. «Эспаньол» — 7 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 4
4. ЦСКА — 0

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Варга – 86'

«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.

В другом матче 3-го тура «Хетафе» принимал «Базель». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил хавбек «Базеля» Фабиан Фрай на 18-й минуте.

Турнирная таблица группы C Лиги Европы после трёх туров

1. «Базель» — 7 очков
2. «Хетафе» — 6
3. «Краснодар» — 3
4. «Трабзонспор» — 1.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Берг – 49'   0:2 де Вильена – 90+2'

«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «волков» Николо Дзаньоло. На 32-й минуте он воспользовался передачей Жордана Верету. На 90+5-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт, реализовав пенальти.

В другом матче группы турецкий «Истанбул Башакшехир» выиграл у австрийского «Вольфсберга». Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Победу турецкому клубу принёс гол в исполнении Ирфана Джана Кавечи, которому ассистировал Азубуйке Окечукву.

После 3 туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 5 очков. «Истанбул Башакшехир» занимает 2-е место (4), «Вольфсберг» — 3-е (4), «Боруссия» — 4-е (2).

Лига Европы. Группа J. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Дзаньоло – 32'   1:1 Штиндль – 90+5' (пен)

«Арсенал» на 90+2-й минуте вырвал победу в матче Лиги Европы с «Виторией»

Лондонский «Арсенал» выиграл у «Витории Гимарайнш» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Маркус Эдвардс и Бруно. У «канониров» результативные удары на счету Габриэла Мартинелли и Николя Пепе, который сделал дубль. Победный мяч хозяева забили на 90+2-й минуте.

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» обыграл бельгийский «Стандард». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 2:1.

Победу немецкому клубу принесли голы в исполнении Давида Абрахама и Мартина Хинтереггера. В составе гостей забитый мяч на счету Селима Амалла.

После 3 туров «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 9 очков. «Айнтрахт» занимает 2-е место (6), «Стандард» — на 3-м (3), «Витория Гимарайнш» — на 4-м (0).

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Арсенал Л
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
0:1 Эдвардс – 8'   1:1 Мартинелли – 32'   1:2 Бруно – 36'   2:2 Пепе – 80'   3:2 Пепе – 90+2'

«Ювентус» намерен приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году

Руководство туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список итальянского клуба входят нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский «Реал», а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская «Барселона».

Напомним, Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба находится на третьем месте в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол+пас».

В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне. Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Выше них находятся только Эрлинг Холанн («Зальцбург»), который в 13 матчах на клубном уровне забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач, и Дониелл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.

Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от работы в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза.

Португальский специалист не заинтересован в должности наставника «Боруссии», поскольку хочет возглавить более амбициозный клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Дортмундская «Боруссия» после восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от лидирующей мёнхенгладбахской «Боруссии» составляет всего одно очко. Сейчас команду из Дортмунда возглавляет Люсьен Фавр.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019