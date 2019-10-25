«Юве» намерен купить мегазвезду. В списке – два чемпиона мира и бразилец

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы



В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.



В другом матче 3-го тура «Лудогорец» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий «Эспаньола» Виктор Кампусано, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Льюис Лопес.

Турнирная таблица группы H после трёх туров



1. «Эспаньол» — 7 очков

2. «Лудогорец» — 6

3. «Ференцварош» — 4

4. ЦСКА — 0

«Краснодар» одержал победу в матче Лиги Европы с «Трабзонспором»



В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.



В другом матче 3-го тура «Хетафе» принимал «Базель». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный мяч забил хавбек «Базеля» Фабиан Фрай на 18-й минуте.



Турнирная таблица группы C Лиги Европы после трёх туров



1. «Базель» — 7 очков

2. «Хетафе» — 6

3. «Краснодар» — 3

4. «Трабзонспор» — 1.

«Рома» упустила победу над «Боруссией» М на 90+5-й минуте в матче Лиги Европы



«Рома» сыграла вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого гола стал полузащитник «волков» Николо Дзаньоло. На 32-й минуте он воспользовался передачей Жордана Верету. На 90+5-й минуте Ларс Штиндль сравнял счёт, реализовав пенальти.



В другом матче группы турецкий «Истанбул Башакшехир» выиграл у австрийского «Вольфсберга». Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.



Победу турецкому клубу принёс гол в исполнении Ирфана Джана Кавечи, которому ассистировал Азубуйке Окечукву.



После 3 туров «Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J, набрав 5 очков. «Истанбул Башакшехир» занимает 2-е место (4), «Вольфсберг» — 3-е (4), «Боруссия» — 4-е (2).

«Арсенал» на 90+2-й минуте вырвал победу в матче Лиги Европы с «Виторией»



Лондонский «Арсенал» выиграл у «Витории Гимарайнш» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 3:2.



В составе гостей забитыми мячами отметились Маркус Эдвардс и Бруно. У «канониров» результативные удары на счету Габриэла Мартинелли и Николя Пепе, который сделал дубль. Победный мяч хозяева забили на 90+2-й минуте.



В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» обыграл бельгийский «Стандард». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 2:1.



Победу немецкому клубу принесли голы в исполнении Давида Абрахама и Мартина Хинтереггера. В составе гостей забитый мяч на счету Селима Амалла.



После 3 туров «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 9 очков. «Айнтрахт» занимает 2-е место (6), «Стандард» — на 3-м (3), «Витория Гимарайнш» — на 4-м (0).

«Ювентус» намерен приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году



Руководство туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.



В список итальянского клуба входят нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.



В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский «Реал», а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская «Барселона».



Напомним, Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

Дзюба — третий в Европе в сезоне-2019/20 по системе «гол+пас»



Форвард «Зенита» Артём Дзюба находится на третьем месте в списке лучших игроков Европы сезона-2019/20 по системе «гол+пас».



В активе 31-летнего нападающего сине-бело-голубых 9 забитых мячей и 10 результативных передач в 17 матчах на клубном уровне. Те же 19 очков в своём активе имеют Майкл Линдл («Вольфсбергер»), Кристоф Монщейн («Аустрия»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Душан Тадич («Аякс») и Шон Вайсманн («Вольфсбергер»). Выше них находятся только Эрлинг Холанн («Зальцбург»), который в 13 матчах на клубном уровне забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач, и Дониелл Мален (ПСВ), отметившийся 16 голами и 7 голевыми пасами в 19 встречах.

Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб



Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от работы в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза.



Португальский специалист не заинтересован в должности наставника «Боруссии», поскольку хочет возглавить более амбициозный клуб.



Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.



Дортмундская «Боруссия» после восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от лидирующей мёнхенгладбахской «Боруссии» составляет всего одно очко. Сейчас команду из Дортмунда возглавляет Люсьен Фавр.