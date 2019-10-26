Тяжёлая неделя Слуцкого. Конфликт с игроком, «гол из инстаграма»

Неделю назад «Витесс» Леонида Слуцкого установил рекорд – выдал лучший старт чемпионата в клубной истории, набрав 23 очка за десять туров. Российский специалист был в тот момент самым счастливым тренером Эредивизии. Но после этого, как нередко и случается, белая полоса стала темнеть.

Слуцкий для Арнема круче Кумана. «Витесс» установил рекорд с российским тренером И даже Караваева заменил безболезненно.

Сперва Слуцкий поругался со своим игроком Ришедли Базуром. Причиной конфликта стало столкновение на тренировке Базура и Джея-Роя Грота, которое завершилось потасовкой игроков. Ришедли пообещал партнёру продолжить разговор в раздевалке. Слуцкий агрессию не оценил – выгнал полузащитника с занятия. В ответ Базур огрызнулся, крикнув россиянину, что не хочет играть в его команде.

«Отвали, не хочу играть в твоей команде». У Слуцкого конфликт с игроком У них уже были недопонимания.

«Вопрос в том, станем мы слабее или же команда сплотится в результате этого инцидента. Но ясно, что нехватку Базура трудно компенсировать», – признался Слуцкий, комментируя инцидент. Пока принято решение отстранить Ришедли от тренировок. Грот в свою очередь сказал, что готов помириться с полузащитником, если тот сделает первый шаг.

Так или иначе эта история должна была повлиять на «Витесс». Похоже, игроки вышли на домашний матч 11-го тура Эредивизии с «АДО Ден Хаг» недостаточно собранными. Уже к 6-й минуте команда Слуцкого проигрывала со счётом 0:2!

Первый гол гостей получился смешным, словно шутливая сценка из «инстаграма» самого Леонида Викторовича. После заброса слева атакующий полузащитник «АДО Ден Хаг» Лекс Иммерс отклеился от «загипнотизированного» защитника Армандо Обиспо и хотел пробить с линии вратарской. Однако вместо хорошего удара в упор случился кикс – мяч полетел вверх. Тем не менее Иммерс воспользовался тем, что Обиспо просто смотрел на него без всяких попыток помешать, подстроился под мяч и нанёс удар через себя. Попал в выставленную руку голкипера Ремко Пасвера. Гол бы так и не состоялся, если бы на добивании не преуспел 17-летний Крисенсио Саммервилл. Арендованный у «Фейеноорда» вингер стал самым молодым автором забитого мяча «АДО Ден Хаг» в Эредивизии, так что команда Слуцкого опять поучаствовала в создании рекорда. Талантливый Саммервилл впервые отличился в высшем дивизионе.

В эпизоде со вторым голом не лучшим образом сыграл летний новичок Эли Даса, взятый на замену Вячеславу Караваеву. Израильский защитник дал избежавшему офсайда сопернику принять длинную передачу и выкатить мяч к линии штрафной. Туда прибежал Иммерс, и сыграл на сей раз удачнее: здорово пробил в дальний верхний угол. «Опорники» «Витесса» почему-то не вышли на работу. Значит, не зря Леонид Викторович выделял Иммерса в своём предматчевом интервью.

Лишь при счёте 0:2 жёлто-чёрные проснулись. Первый тайм выиграли по ударам – 12:3 (но в створ – 2:3). Второй тайм вообще прошёл с гигантским перевесом хозяев: 57% владения мячом, удары – 15:4 (в створ – 4:1). Вот только «Витесс» не наиграл даже на один гол. Неожиданное поражение в Арнеме от одного из аутсайдеров Эредивизии прервало четырёхматчевую победную серию команды Слуцкого.

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