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Во второй Бундеслиге пенальти заработал запасной игрок

Во второй Бундеслиге пенальти заработал запасной
«Чемпионат»
Запасной игрок привёз пенальти в ворота своей команды. Чудак-человек!
Во второй немецкой Бундеслиге судья назначил пенальти за очень необычный фол.
Футбол / Германия 0

В немецком городке Киле прошёл рядовой матч второй Бундеслиги. 7-я команда сезона встречалась с 11-й. И никто бы не услышал об игре между «Хольштайном» и «Бохумом», если бы запасной игрок не заработал пенальти в ворота своей команды.

Михаэль Эбервайн во второй половине первого тайма отправился разминаться вместе с одноклубниками за ворота своей команды, а на 38-й минуте заработал жёлтую карточку и пенальти в ворота свой команды. Михаэль в манишке запасного игрока сделал больше полезного в нападении «Бохума» за первые 45 минут, чем весь «Бохум». Жаль, что только Эбервайн играет за «Хольштайн».

За 10 минут до конца первого тайма Сильвер Гавнула-Мбусси ударил мимо стойки ворот «Хольштейна». В это время Михаэль Эбервайн, который находился на разминке, остановил мяч в штрафной площади хозяев, тем самым запасной игрок не позволил мячу пересечь лицевую линию и оставил мяч в игре. Главный арбитр Тимо Герах после просмотра VAR указал на точку. Пенальти реализовал сам Гавнула-Мбусси.

Но даже такой курьёз не помог «Бохуму» победить и покинуть зону стыковых матчей. «Хольштайн» забил победный мяч на 52-й минуте, итог – 2:1.

Источник: «Чемпионат»

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