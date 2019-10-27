Запасной игрок привёз пенальти в ворота своей команды. Чудак-человек!

В немецком городке Киле прошёл рядовой матч второй Бундеслиги. 7-я команда сезона встречалась с 11-й. И никто бы не услышал об игре между «Хольштайном» и «Бохумом», если бы запасной игрок не заработал пенальти в ворота своей команды.

Михаэль Эбервайн во второй половине первого тайма отправился разминаться вместе с одноклубниками за ворота своей команды, а на 38-й минуте заработал жёлтую карточку и пенальти в ворота свой команды. Михаэль в манишке запасного игрока сделал больше полезного в нападении «Бохума» за первые 45 минут, чем весь «Бохум». Жаль, что только Эбервайн играет за «Хольштайн».



За 10 минут до конца первого тайма Сильвер Гавнула-Мбусси ударил мимо стойки ворот «Хольштейна». В это время Михаэль Эбервайн, который находился на разминке, остановил мяч в штрафной площади хозяев, тем самым запасной игрок не позволил мячу пересечь лицевую линию и оставил мяч в игре. Главный арбитр Тимо Герах после просмотра VAR указал на точку. Пенальти реализовал сам Гавнула-Мбусси.



Но даже такой курьёз не помог «Бохуму» победить и покинуть зону стыковых матчей. «Хольштайн» забил победный мяч на 52-й минуте, итог – 2:1.