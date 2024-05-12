Лепёхин: Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Абсолютно неправильно говорить по отношению к любому человеку, который занимается тренерской работой, что он исчерпал себя в команде, в том числе и про Семака. Потому что сегодня так, а завтра будет по-другому и опять будем говорить, что у Семака новые вызовы. Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране. Даже если в этом году что-то не очень уверенно идёт, это не даёт никаких оснований говорить, что он неквалифицированный. Я давно говорил и убеждаюсь с каждым годом, что роль тренера важна, но она не важнее 11 ребят, которые выходят на поле», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сергей Семак занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством «Зенит» завоевал 10 титулов.