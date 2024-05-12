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Хомуха объяснил плохую форму «Зенита» этой весной

Хомуха объяснил плохую форму «Зенита» этой весной
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о том, почему коллектив Сергея Семака, который не побеждает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, достаточно слабо проводит весенний отрезок текущего сезона.

«Потеря мотивации у игроков, которые определяют игру команды. В первую очередь речь о бразильцах. С этим всё связано. Тяжело искать внутренние резервы после пяти чемпионств. Сейчас бразильцам уже хочется домой или, пока есть спрос, уехать в клубы из Европы», – приводит слова Хомухи Metaratings.

Напомним, после 28 матчей в Российской Премьер-Лиге петербургский «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице при семи поражениях. Это худший результат в рамках одного чемпионата за всё время, что тренирует команду Сергей Семак. С 2018 года «Зенит» под его руководством пять раз стал чемпионом России.

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