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«Торпедо» поделило очки с «Аланией», «Сокол» обыграл «Тюмень» в 32-м туре Первой Лиги

«Торпедо» поделило очки с «Аланией», «Сокол» обыграл «Тюмень» в 32-м туре Первой Лиги
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Сегодня, 12 мая, проходят матчи 32-го тура Мелбет Первой Лиги, два из которых завершились несколько минут назад.

В Саратове, на стадионе «Локомотив», местный «Сокол» нанёс поражение «Тюмени» (2:1).

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Максименко – 6'     1:1 Порохов – 32'     2:1 Сасин – 38'    

Все голы в этой игре были забиты в первом тайме. За хозяев отличились Артём Максименко и Дмитрий Сасин (с пенальти). Единственный мяч у гостей на счету Ильи Порохова.

Саратовцы набрали 32 очка и покинули зоны вылета, оставив позади себя «Ленинградец». «Тюмень» осталась с 42 очками и делит с «Нефтехимиком» девятую строчку.

А вторая из этих двух встреч состоялась в Москве, на стадионе «Лужники», где столичное «Торпедо» и владикавказская «Алания» так и не смогли распечатать ворота друг друга (0:0).

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

На 86-й минуте матча торпедовцы забили мяч, однако он был отменён арбитром.

Команда Олега Кононова набрала 40 очков и идёт на 13 месте. Владикавказцы имеют 43 балла и занимают восьмую строчку.

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