«Торпедо» поделило очки с «Аланией», «Сокол» обыграл «Тюмень» в 32-м туре Первой Лиги

Сегодня, 12 мая, проходят матчи 32-го тура Мелбет Первой Лиги, два из которых завершились несколько минут назад.
В Саратове, на стадионе «Локомотив», местный «Сокол» нанёс поражение «Тюмени» (2:1).
Все голы в этой игре были забиты в первом тайме. За хозяев отличились Артём Максименко и Дмитрий Сасин (с пенальти). Единственный мяч у гостей на счету Ильи Порохова.
Саратовцы набрали 32 очка и покинули зоны вылета, оставив позади себя «Ленинградец». «Тюмень» осталась с 42 очками и делит с «Нефтехимиком» девятую строчку.
А вторая из этих двух встреч состоялась в Москве, на стадионе «Лужники», где столичное «Торпедо» и владикавказская «Алания» так и не смогли распечатать ворота друг друга (0:0).
На 86-й минуте матча торпедовцы забили мяч, однако он был отменён арбитром.
Команда Олега Кононова набрала 40 очков и идёт на 13 месте. Владикавказцы имеют 43 балла и занимают восьмую строчку.
- 12 мая 2024
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