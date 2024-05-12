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«Палмейрас» в летнее трансферное окно может выкупить у «Зенита» Клаудиньо

«Палмейрас» в летнее трансферное окно может выкупить у «Зенита» Клаудиньо
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо попал в сферу интересов «Палмейраса». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Жорже Никола.

По сведениям источника, «Палмейрас» в летнее трансферное окно планирует выкупить у «Зенита» Клаудиньо.

Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино» в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации составила € 12 млн. В 100 сыгранных матчах за петербургский клуб футболист записал на свой счёт 20 забитых мячей и 25 результативных передач. При этом Клаудиньо дважды получал удаления — один раз ему была предъявлена вторая жёлтая карточка, один раз — прямая красная. Из 100 матчей за «Зенит» шесть Клаудиньо провёл в Лиге чемпионов (два гола), два — в Лиге Европы, 75 — в РПЛ (17 голов и 22 передачи), 15 — в Кубке России (один гол и две передачи), два — в Суперкубке России (один голевой пас).

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