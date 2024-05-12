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«Санкт-Паули» обыграл дома «Оснабрюк» и спустя 13 лет вернулся в Бундеслигу

«Санкт-Паули» обыграл дома «Оснабрюк» и спустя 13 лет вернулся в Бундеслигу
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В Гамбурге, на стадионе «Миллернтор-Штадион», завершился матч 33-го тура Второй Бундеслиги, в котором местный «Санкт-Паули» нанёс поражение «Оснабрюку» (3:1).

Германия - Вторая Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
3 : 1
Оснабрюк
Оснабрюк
1:0 Афолаян – 7'     2:0 Афолаян – 58'     3:0 Хартель – 68'     3:1 Кель – 90+1'    

Благодаря этой победе клуб из Гамбурга, за тур до окончания чемпионата, обеспечил себе как минимум второе место по итогам сезона, а вместе с этим и возвращение в элитный дивизион спустя 13 лет.

Отметим, что судьба чемпионства во Второй Бундеслиге нынешнего сезона решится в последнем туре. Помимо «Санкт-Паули», на титул претендует и «Хольштайн Киль», который также уже обеспечил себе выход в сильнейшую лигу Германии. У первых на данный момент 66 очков, у вторых — 65. За третью путёвку в Бундеслигу будет бороться «Фортуна» из Дюссельдорфа, которая уже точно займёт третье место и будет играть переходные матчи.

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