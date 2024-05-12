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«Факел» не побеждает на протяжении восьми матчей в РПЛ

«Факел» не побеждает на протяжении восьми матчей в РПЛ
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Сегодня, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра прошла на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Таким образом, «Факел» не может победить на протяжении восьми матчей подряд в чемпионате России по футболу. Последний раз клуб из Воронежа брал три очка в игре с московским «Спартаком» (2:0) 10 марта.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Факел» набрал 29 очков. Воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 29-м туре команда сыграет с «Локомотивом», а в 30-м — с «Ахматом».

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