«Факел» не побеждает на протяжении восьми матчей в РПЛ

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра прошла на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

Таким образом, «Факел» не может победить на протяжении восьми матчей подряд в чемпионате России по футболу. Последний раз клуб из Воронежа брал три очка в игре с московским «Спартаком» (2:0) 10 марта.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Факел» набрал 29 очков. Воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 29-м туре команда сыграет с «Локомотивом», а в 30-м — с «Ахматом».