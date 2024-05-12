Начо целовал статую, фанаты залезали на светофор. Фото чемпионского парада «Реала»

12 мая в Мадриде прошёл чемпионский парад футбольного клуба «Реал», который досрочно стал победителем Ла Лиги. Мероприятие состоялось у фонтана «Сибелес», где столичный клуб традиционно празднует завоевание трофеев.

Эта победа в чемпионате стала для «королевского клуба» 36-й в истории. «Реал» гарантировал себе первое место после 34-го тура: подопечные Карло Анчелотти обыграли «Кадис» со счётом 3:0, а «Барселона» потерпела поражение от «Жироны» — 2:4.

Лучшие фото с чемпионского парада «Реала» — в фотоподборке «Чемпионата».

Вручение трофея состоялось на базе клуба, после чего игроки и персонал команды отправились на приём в Королевский почтовый дом, в котором расположен офис президента Мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо. Затем команда поприветствовала фанатов и проехала на автобусе к фонтану «Сибелес».

На данный момент в активе «Реала» 90 очков после 35 туров.