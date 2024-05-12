Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о статусе фаворита перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не считает свою команду фаворитом в матче 37-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед», который проходит сегодня на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). На момент написания новости счёт — 0:0.

«Для меня право на это нужно заслужить на протяжении многих лет, а мы этого не сделали. Мы совершенно так не думаем. Мы подготовились, и должны быть лучше, чем они», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, на данный момент «канониры» имеют серию из четырёх побед кряду, занимают второе место с 83 очками и продолжают борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити».

Манкунианцы не смогли победить в двух последних играх, имеют 54 очка и идут на восьмой строчке, отставая на три балла от зоны еврокубков.

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