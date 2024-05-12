«Факел» и «Урал» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра прошла на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

После 28 туров чемпионата России «Факел» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге также заработал 29 очков, но располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.