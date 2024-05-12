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«Хоффенхайм» сокрушил «Дармштадт» и вошёл в зону еврокубков за тур до конца сезона

«Хоффенхайм» сокрушил «Дармштадт» и вошёл в зону еврокубков за тур до конца сезона
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В Дармштадте (Германия), на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Дармштадт» потерпел сокрушительное поражение от «Хоффенхайма» (0:6).

Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 6
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 2'     0:2 Байер – 6'     0:3 Кадержабек – 22'     0:4 Кабак – 26'     0:5 Байер – 44'     0:6 Бебу – 51'    

Примечательно, что гости вели со счётом 5:0 уже к перерыву благодаря дублю Максимилиана Байера, а также голам Илы Бебу, Павла Кадержабека и Озана Кабака. Во второй половине счёт до неприличного довёл всё тот же Бебу.

Команда Пеллегрино Матараццо набрала 43 очка и вышла на седьмое место, позволяющее выступить в следующем сезоне в Лиге Конференций. Однако, чтобы сохранить место в еврокубках, «Хоффенхайму» в последнем туре необходимо не пропустить вперёд «Фрайбург», который отстаёт всего лишь на один балл. И данная задача осложняется тем, что противостоять клубу из Зинсхайма в заключительном матче сезона будет «Бавария».

«Дармштадт» занимает последнее место с 17 очками и уже давно распрощался с шансами сохранить место в Бундеслиге.

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