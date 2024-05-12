«Хоффенхайм» сокрушил «Дармштадт» и вошёл в зону еврокубков за тур до конца сезона

В Дармштадте (Германия), на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Дармштадт» потерпел сокрушительное поражение от «Хоффенхайма» (0:6).

Примечательно, что гости вели со счётом 5:0 уже к перерыву благодаря дублю Максимилиана Байера, а также голам Илы Бебу, Павла Кадержабека и Озана Кабака. Во второй половине счёт до неприличного довёл всё тот же Бебу.

Команда Пеллегрино Матараццо набрала 43 очка и вышла на седьмое место, позволяющее выступить в следующем сезоне в Лиге Конференций. Однако, чтобы сохранить место в еврокубках, «Хоффенхайму» в последнем туре необходимо не пропустить вперёд «Фрайбург», который отстаёт всего лишь на один балл. И данная задача осложняется тем, что противостоять клубу из Зинсхайма в заключительном матче сезона будет «Бавария».

«Дармштадт» занимает последнее место с 17 очками и уже давно распрощался с шансами сохранить место в Бундеслиге.

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