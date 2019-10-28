Что он делает в воротах!? Японец пропустил два гола с центра поля за минуту!

В 38-м туре второй японской лиги вратарь клуба «Эхиме» Масахиро Окамото жутко опозорился. В матче против «Ямагаты» он пропустил два мяча с середины поля. Но самое эпичное в этой истории то, что голы были пропущены с разницей в одну минуту.
Как так вышло?
После первого тайма счёт и так был в пользу комады «Ямагаты», но второй мяч стал звёздным часом для вратаря «Эхиме». В плохом смысле. Полузащитник Шуну Накамуре оказался в отличной позиции, чтобы отдать пас на фланг или отыграться с партнёрами. Но Накамура правильно оценил ситуацию, увидев, что вратарь стоит далеко от ворот. И пробил в стиле Златана Ибрагимовича.
Прошла минута, и другой футболист «Ямагаты» — Татсухиро Сакамото — решил ещё раз проверить вратаря, ударив с центра поля. Но тот на ошибках не учится. Этот удар уже не был опасным, просто Окамото не зафиксировал мяч в руках, который с отскоком от газона влетел в ворота.
Вратаря уже начали сравнивать с Нойером, известным своей манерой выходить далеко за пределы штрафной. Окамоте, в отличие от Нойера, 36 лет, и время его вратарских подвигов подходит к концу. Всю карьеру он провёл в Японии, а за нынешний клуб выступает на правах аренды. Вряд ли её станут продлевать.
- 28 октября 2019
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