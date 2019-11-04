«Нужно больше времени». Тедеско объяснил своё первое поражение в «Спартаке»

В матче с «Арсеналом» «Спартак» впервые проиграл при Доменико Тедеско. При этом вопросы к немецкому специалисту были не только про игру команды, но и про большую ротацию стартового состава. Тедеско пришёл на пресс-конференцию первым из главных тренеров и, по традиции начал с приветствия на русском языке. А после, не дожидаясь первого вопроса, сразу взял слово.

— Сегодня мы не заслужили сегодня победу. В первом тайме мы недостаточно хорошо играли и с мячом, и без, а соперник – наоборот, владел им много. «Арсенал» сохранял мяч даже в очень сложных ситуациях. Гол мы пропустили очень просто. Нам есть над чем думать и что исправлять. Второй же тайм получился лучше, но соперник действовал умно и старался сбивать наш игровой ритм.

В этот раз Тедеско перемудрил. И потерпел со «Спартаком» первое поражение «Арсенал» притормозил красно-белых.

О ротации

Джано очень хорошо проявлял себя на тренировках – для нас это важно. Если ты хорошо работаешь на тренировках, то получишь шанс. Он заслужил выйти на поле и сыграл сегодня хорошо: раздавал пасы, правильно действовал в позиционных атаках. Он давно не играл, возможно, ему нужно набирать игровой ритм.



— Почему он вышел на позицию опорного полузащитника?

— Джано вышел на место, где в предыдущих матчах играх Крал. Но мы поберегли Алекса, так как в предыдущих играх он пробежал 25 километров – это много. Также много пробежал и Умяров. Рассчитывали, что Джано поможет нам во владении мячом – так и получилось во втором тайме.



— Как оцените игру Тиля?

— Гус проделал большую работу, но достаточно непросто играть против команды, где в обороне футболисты используют персональную опеку. Нужно было много двигаться, больше движений на противоходе, надо вовремя отдать передачу. Сегодня в первом тайме вся команда не смогла это сделать, так что у Тиля это не получалось, как и у всех. Но в целом оцениваю его игру хорошо.



— Есть правило, согласно которому победный состав не меняют. Почему решили это сделать?

— Наверное, в следующий раз последую этому правилу. Шучу. Перед игрой врачи и тренере по физподготовке сказали, что по результатам обследования у нас три игрока в зоне риска: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям.

Об изменениях по ходу игры и лимите на легионеров

— Я бы снял Кутепова, даже если бы он не получил травму. Идея поменять игровую схему пришла ещё на двадцатой минуте, но сделали мы это только во втором тайме. Но нельзя поменять её по щелчку пальца – это работает не так просто. Новая игровая схема подразумевает другую игру и в обороне, и в атаке, также важно, какие открываются зоны.



Мы же работаем вместе всего две с половиной недели – нам нужно больше времени.

— Вы хотели выпустить Крала, но забыли о лимите на легионеров?

— Да. Для меня это новое правило, я знал его, но во время игры забыл. Хорошо, что мне помогли помощники.



— Почему Джордан играл на правом фланге, хотя до этого успешно выступал в центре нападения?

— Джордан играл в центре нападения около 70 минут, но потом, когда вышел Понсе, он перешёл на фланг. Если есть выбор, кого использовать на фланге – Джордана или Понсе, то я выберу Джордана.

В этот раз Тедеско перемудрил. И потерпел со «Спартаком» первое поражение «Арсенал» притормозил красно-белых.

О травме Кутепова и спорах с арбитром

— Понятно ли вам, что за травму получил Кутепов?

— Ещё нет. Думаю, что у него есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра.



— Вы с самого начала игры стали спорить с арбитром, при этом делали это даже не в самых очевидных ситуациях. И даже получили жёлтую карточку. Почему так вышло?

— При всём уважении, но со скамейки игра видится по-другому, а не как с трибуны. Я так увидел тот момент, поэтому решил поспорить с арбитром. Возможно, я был не прав. Но это мои эмоции, из-за этого я и оказался в «Спартаке» — тут эмоции через край, а мне это нравится. Но я знаю, что у меня уже две жёлтые карточки, надо исправляться и быть сдержаннее.