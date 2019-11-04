В этот раз Тедеско перемудрил. И потерпел со «Спартаком» первое поражение

Все прекрасно понимали, что в матче против «Арсенала» «Спартак» снова изменится с кадровой или тактической точек зрения (а может, с обеих), ведь иначе гибкая натура Доменико Тедеско не может, особенно сейчас, когда он находится в поисках и ежедневно открывает для себя игроков с новой стороны. Но мало кто думал, что реформы могут оказаться столь необычными.

Джано – как Макс Майер!

В игре против тульской команды тренерский штаб остался верен системе с тремя центральными защитниками (Кутепов, Жиго и Джикия вновь вышли с первых минут), но перетасовал среднюю линию и нападение. Впервые при Тедеско в стартовом составе вышел Джано Ананидзе, во второй раз – Тиль, отдыхавший два тура подряд и кубковую встречу с «Ростовом». Также получил свои минуты Мирзов. Умяров и Крал, намотавшие, по уверениям Тедеско, по 20 километров за прошлую неделю, получили передышку и сели в резерв, туда же отправился Понсе, а Бакаев отбывал дисквалификацию.



При этом Ананидзе вдруг предстал в роли опорника (и все тут же вспомнили историю атакующего Макса Майера, которого в «Шальке» Тедеско также опустил из атаки в глубину), Тиль и Зобнин превратились в инсайдов (в прошлом матче Роман играл на правом фланге), а Мирзов и Ларссон составили дуэт форвардов.

Проблемы «Спартака» с позиционным футболом – прежние

Как и против «Ростова» в первом тайме кубковой игры, с «Арсеналом» «Спартак» вдоволь помучился. Тульская команда ожидаемо «отзеркалила» схему и лишь во второй раз в сезоне выставила трёх центральных защитников – Беляева, Денисова и Григалаву, логично отдала сопернику мяч и пригласила на свою половину. Красно-белые владели территорией (в стартовом отрезке – 72 на 28 процентов по владению мячом, далее – чуть меньший разрыв, но тоже солидный), а «Арсенал» оборонялся очень спокойно, без надрыва. За стартовые 45 минут «Спартак» создал лишь один момент после традиционной диагональной передачи Джикии с левого полуфланга и скидки Ларссона головой. Айртон пробил в упор, но Шамов, которому в этом матче будет суждено ещё не раз проявить себя, выручил.



Ещё в первом тайме начали появляться вопросы: а не перемудрил ли Тедеско с составом? Реформы и нестандартные методы – это круто, но слишком много футболистов играло на неродных для себя позициях: Ларссон с его рабочей левой играл ближе к левой бровке, а не правой, Мирзов – наоборот, Зобнин старательно, но малоэффективно бегал в роли инсайда, Тиль в таком же амплуа толком не касался мяча, а Джано отчаянно пытался справиться с функциями нижнего опорника-глубинного диспетчера, однако двигал мяч плохо, да и в отборе не преуспевал. В какой-то момент Тедеско вообще чуть не погрузил команду в хаос, затяев массовые перестроения прямо по ходу встречи. Мирзов вдруг превратился в правого латераля, Мельгарехо — из линейного в правого нападающего.



Кажется, Доменико привык, что в Германии футболисты способны перестраиваться по щелчку хоть с позиции вратаря на позицию нападающего, но у российских игроков банально может не хватить уровня образования. И играть лучше «Спартак» после постоянных блужданий не стал.

Три неприятности для Тедеско за 45 минут

Пропущенный «Спартаком» гол не то чтобы вытекал из логики матча, но и совсем случайным назвать его нельзя. В эпизоде очень плохо сыграл в отборе против Лесового Джано, не разобрались с перестроениями Кутепов и Мельгарехо – подача Кирилла Комбарова пошла на Луценко, находившего на дальней штанге в абсолютном одиночестве. Впервые при Тедеско «Спартак» оказался в роли догоняющего.



Второй неприятностью для красно-белых стала травма Кутепова. Илья, очень много пропустивший из-за повреждений и только-только начавший набирать форму, дёрнул мышцу и покинул поле прямо перед перерывом. Четвёртого центрального защитника высокого уровня у «Спартака» в обойме нет, а универсальный Крал, способный сыграть в этом амплуа, не мог выйти из-за лимита на легионеров. Хотя поначалу Тедеско хотел выпустить именно его. «Спартак» выпустил Умярова, а на второй тайм вышел уже с другой системой.



Что касается третьей неприятности, к ней стоит отнести крайне спорное решение судейской бригады. В попытке отнять мяч и выскочить один на один Луценко прыгнул на Айртона прямой ногой, ударил в голень шипами, но получил всего лишь жёлтую.

Всплеск во втором тайме

После перерыва красно-белые сыграли по схеме 4-2-3-1: Зобнин опять превратился в правого защитника, Умяров и Ананидзе образовали пару опорников, над ними по ширине поля расположились Мирзов (слева), Тиль (в центре), Мельгарехо (справа), а единственным нападающим стал Ларссон. При данной системе многие футболисты получили возможность выполнять более знакомые функции – может, это и помогло команде сыграть поярче и увереннее в атаке.



Тот же Мирзов трижды «взрывал» атаки на любимом левом фланге и придумывал моменты – однажды после его смещения Ананидзе вывел на ударную позицию Мельгарехо (парагваец упустил сумасшедший момент, попав во вратаря), далее Резиуан запустил в штрафную Тиля, выкатившего передачу на Ларссона (и снова Шамов!), а потом сам Мирзов коряво пробил по воротам с острого угла.



В концовке Тедеско выпустил ещё и Понсе, но Тула выстояла. Немецкий тренер потерпел первое поражение и приобрёл массу информации для анализа. А «Арсенал» стремительно превращается в команду, доминирующую над «Спартаком» в очных встречах – при любых тренерах и в любых условиях.