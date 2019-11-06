Промес любит Россию и «Спартак». Мы встретили его в Англии. Видео

— Извините, Квинси пора в автобус, – сказал пресс-атташе «Аякса» ожидающим на бровке «Стэмфорд Бридж» журналистам из Китая и Англии. После дикого матча с «Челси» (4:4) спрос на Промеса был понятен: ведь Антоха не только забил классный мяч и помог Абрахаму с автоголом, но и был тем парнем, который тащил свою оставшуюся вдевятером (!) команду в бесшабашные атаки.

«Челси» и «Аякс» выдали потрясающий матч! В нём было всё, за что мы любим футбол Камбэк, два автогола, два пенальти, два удаления за минуту и VAR. Класс!

— Это самая сумасшедшая игра в моей карьере! – уже заканчивал и отворачивался Промес, но вдруг случайно посмотрел на меня, узнал, показал большой палец, подошёл и сказал: — Привет, бро! Для вас у меня есть время всегда.

Россию и «Спартак» Антоха не забывает даже после таких великих матчей. Да и перед играми, оказывается, тоже вспоминает о нас. Но это отдельная история.

Утром во вторник я собирался в Лондон: сначала на матч «Челси» с «Аяксом», а после — на презентацию официального мяча юбилейного чемпионата Европы — 2020. Уже очень скоро мы покажем, чем будет играть и забивать сборная России, а пока – к Лиге чемпионов и её героям.

Прямо перед посадкой я зашёл в «Инстаграм» и увидел пост в официальном аккаунте «Спартака» о лучших матчах клуба за последние три года. Интересными показались три момента.

1. На фотоподборке не оказалось ни одного российского футболиста, что, конечно же, мгновенно подсветил Денис Глушаков.

2. Так получилось, что клуб выделил игроков, большинство из которых были проданы минувшим летом — Зе Луиша, Ханни и Фернандо.

3. Сами легионеры пришли в комменты с трогательными репликами.

Зе написал по-русски: «Моменты, которые будут в сердце навсегда».

Но самой заплюсованными оказались слова Промеса: «Легендарный, я люблю тебя».

Вообще-то, Квинси не отходил от темы. То выкладывал «сториз» в дни дерби с ЦСКА, то поддерживал Глушакова в период травли, а в мае и начале июня просто уничтожал соцсети прямыми намёками о желании вернуться в «Спартак». Антоха складывал ладошки под фанатскими постами о возможном переходе и лайкал фотографии с «Открытия Арены». Не хватало разве что прямого выступления: «Федун, выкупи меня обратно». Тем печальнее было слышать фразу владельца клуба о том, что нет смысла входить в одну реку и тратить деньги на того, кого вы только недавно продали.

Хотя, если быть честными, слова Федуна тогда могли показаться вполне логичными.

Да, перед сезоном Промес уже и впрямь не выглядел топом. У него был провальный сезон в «Севилье» — хотя мало кого интересовал тот факт, что Квинси полгода зачем-то мучили на позиции латераля.

«Инстаграм» 27-летнего игрока и впрямь всё чаще стал наполняться не футболом, а дорогой одеждой и рэпом с Депаем.

Возможно, именно поэтому соблазн взять новых Промесов в лице юных Тилей оказался выше.

Таким «Спартак» обновился до нынешнего состояния, а Промес уехал в «Аякс» за 15 миллионов, где в первый месяц сидел «на банке». Забавно, что в Квинси на тот момент перестали верить даже мои голландские знакомые, а спартаковские вряд ли злились, что клуб не предпринял всех усилий, чтобы вернуть Антоху обратно.

Но ему нужно было немного времени, доверия и понятного футбола, чтобы вернуться. Сейчас Промес — второй бомбардир Эредивизие. Он продолжает забивать мячи за сборную Нидерландов и становится лидером «Аякса» и вместе с командой, повторим, летит в атаку, играя вдевятером с «Челси». И вот на «Стэмфорд Бридж» местные СМИ уже задают ему заслуженные вопросы.

— Если вы получите предложение от сильного английского клуба, то готовы будете перейти?

— Пока не знаю, я сосредоточен на «Аяксе», — улыбался Квинси, хотя было ясно, что он, ван де Бек и Зиеш, скорее всего, уйдут летом за такие деньги, которые помогут нидерландскому футболу спокойно существовать ещё с десяток лет.

Вообще, при взгляде на Промеса в Лондоне было очень обидно, что он не вернулся в Россию. Потому что парень-то вовсе не изменился, не устал и не предал футбол. И дело даже не в этом классном мяче головой, не в финтах и особом мышлении, позволяющих играть на высочайшем уровне. Главное – это его эмоции.

Получится у партнёра удачное действие – для Промеса это восторг. Сыграют против него грубо – улыбнётся и не станет валяться. Получит жёлтую – обнимет соперника и извинится. И даже судье Рокки, который убьёт его команду, после матча достанется рукопожатие.

Впрочем, вот как сам Квинси рассказал о матче с «Челси».

— Да, пожал руку судье – мы ведь профессионалы. Но я не говорил ему, что всё хорошо. Мы недовольны. Мы заслуживали большего, потому что 60 минут мы прекрасно играли, а потом остались вдевятером. Впрочем, все совершают ошибки.

— Вы удивлены, что судья не посмотрел повтор главного эпизода матча?

— Использовать VAR или нет – выбор судьи. Мы ничего не можем изменить, потому что просто играем в футбол. В Амстердаме я, например, забил гол, но его отменили, хотя мне до сих пор кажется, что он был правильным. Но так бывает.

— В России все видят, что после неудачного периода в «Севилье» Промес вновь в отличной форме. Вы вернулись?

— Да, после всего вы правда можете сказать, что Промес вернулся. Если я играю, если мне доверяют, то результат придёт – в России это точно все знают.

Впрочем, любовь Промеса к России и «Спартаку» иногда подвергают сомнениям. Так, распространена версия, что соцсети за Квинси ведут другие люди, а он сам даже не знает, что они пишут.

— Вы сами оставляете комментарии на русском языке?

— Конечно. Я подписан на разные аккаунты, связанные со «Спартаком». Сегодня отреагировал, когда они сделали записи о матчах, когда мы выигрывали чемпионство — для меня это особенный момент. «Спартак» вообще всегда будет для меня семьей.

— Следите за «Спартаком», знаете, что там происходит?

— Да, конечно. Я знаю всё, абсолютно всё о «Спартаке», о его нынешних результатах.

В этот момент Квинси уже настойчиво звали к автобусу, поэтому важно было задать пару спорных вопросов. Первый – о Глушакове и распространяемой информации о том, что именно капитанство Дениса огорчило Промеса и подтолкнуло его к уходу из «Спартака».

— Для меня было фантастикой играть с Глушаковым, — сказал Промес. — Не могу сказать о нём ничего плохого. Он был блестящим лидером. Мы стали чемпионами в том числе благодаря ему. Что произошло дальше, я не знаю, меня не было в команде. Но он был великолепным лидером.

Как убивали ещё один «Спартак». Откровенное интервью Глушакова О Каррере, агентах, Федуне и деньгах. С иудой теперь не всё так однозначно.

Не ушли мы и от возможного слива командой Массимо Карреры – ведь от ухода Промеса до отстранения Глушакова и Ещенко прошло меньше недели.

— У меня нет представления, как Глушаков или кто-то другой мог сделать что-то такое. Я ничего подобного не видел и сам точно этого не делал, — сказал Промес, получил пакет семечек из России и уехал выигрывать новые матчи с «Аяксом».

Кстати, сейчас, откручивая время назад, кажется, что чуть ли не главной причиной падения чемпионской команды стали даже не вялотекущие конфликты или какие-то там смены тренеров. Просто в один день команда лишилась Промеса: с большим запасом лучшего игрока, отличного, открытого парня, объединявщего разные части команды, и фанатика, для которого футбол всегда был на первом месте.

С энергией Квинси невозможно было представить безволия. С характером Квинси нельзя было представить, что конфликты в команде так разрастутся, что полезут наружу. А без игры Квинси как было, так и будет сложно представить «Спартак» чемпионом.

Промес – это великая удача и потеря Федуна. И, понимая это, Антоха в очередной застойный день принял верное решение и ушёл. Ведь тащить «Спартак» — дело хорошее, но уровень амбиций Квинси объективно выше.

Пусть реализует их и возвращается. Мы все его ждём.