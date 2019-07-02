Федун заявил, что «Спартак» отказался возвращать Промеса за € 17 млн

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб отказался от покупки нидерландского вингера Квинси Промеса у «Севильи». В итоге 27-летний футболист перешёл в «Аякс».
«Возможность с возвращением Промеса существовала. Но продать игрока за 21 миллион и купить обратно за 17 какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать. Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи.
В нынешнем «Спартаке» звезды уровня Квинси пока нет. Но надеюсь, что такие люди появятся. Не буду называть фамилии, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста", — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. Всего в составе московского клуба он сыграл 135 матчей и забил 66 мячей.
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