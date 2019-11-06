Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Челси» — «Аякс» — 4:4, 5 ноября 2019, обзор матча Лиги чемпионов

«Челси» — «Аякс» — 4:4
Богдан Горбунов
«Челси» и «Аякс» выдали сумасшедший матч! В нем было все, за что мы любим футбол
Камбэк, два автогола, два пенальти, два удаления за минуту и VAR. Класс!
Футбол / Лига чемпионов 0

Матч 4-го тура Лиги чемпионов на «Стэмофрд Бридж» начался весело и даже немного безумно. Уже к четвёртой минуте на табло стадиона горели цифры «1:1».

Распечатать ворота соперника первыми смогли гости. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес сделал подачу со стандарта с левого фланга, Абрахам немного задел мяч, а Кепа не успел среагировать на рикошет. В итоге мяч оказался в сетке.

Однако вскоре хозяева тоже подпортили настроение голландцам. Пулишич ворвался в штрафную, убрал защитника, а затем нарвался на удар по ногам. Мгновение спустя арбитр указал на точку. Штатный пенальтист «Челси» Жоржиньо взял разбег и после своего фирменного прыжка покатил мяч точно в правый угол ворот.

Далее события в игре развивались стремительно. Уже спустя 15 минут, прикрывая лицо руками, Квинси снова праздновал взятие ворот. Ликованию полузащитника предшествовал точный удар головой после подачи Хакима Зиеша.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Абрахам – 2' (автогол)   1:1 Жоржиньо – 4' (пен)   1:2 Промес – 20'   1:3 Аррисабалага – 35' (автогол)   1:4 ван де Бек – 55'   2:4 Аспиликуэта – 63'   3:4 Жоржиньо – 71' (пен)   4:4 Джеймс – 74'
Удаления: нет / Блинд – 68', Велтман – 69'

Дабы уберечь себя от необходимости вновь выходить вперёд, «Аякс» ещё раз поразил ворота «синих» до перерыва. Перед четвёртым голом в матче, мяч находился поблизости от правого углового флажка, а голландцам предстояло исполнить штрафной удар. Несмотря на острый угол, Хаким Зиеш набрался смелости и пробил по воротам Кепы – получилось невероятно круто. Марокканец угодил прямо в дальнюю штангу, от неё мяч попал в лицо голкипера и залетел прямо в сетку.

В начале второго тайма «Челси» понёсся вперёд со всех ног, но вновь пропустил. Футболисты «Аякса» действовали на поле удивительно хладнокровно и практически не прощали лондонцам ошибок. Убежав в контратаку Зиеш отпасовал в центр штрафной на ван де Бека, а тот с убойной позиции расстрелял Кепу.

Казалось, что матч для «синих» закончен, но первые 60 минут игрового времени были лишь прелюдией перед настоящим зрелищем. За полчаса команды и арбитр превратили итак весёлую игру в какой-то карнавал.

Невероятный камбэк в Лондоне: «Челси» отыграл три гола у «Аякса»!
Все подробности игрового дня Лиги чемпионов.

На 63-й минуте Аспиликуэта отквитал один мяч, после паса Абрахама, а затем случился ключевой эпизод в игре. За одну минуту арбитр удалил двоих футболистов «Аякса». Судья показал вторые жёлтые карточки Блинду — за грубый подкат и Велтману — за игру рукой в штрафной площади, после чего указал на точку. Наказание оказалось беспощадным и тройным. Жоржиньо вновь реализовал одиннадцатиметровый удар.

Почувствовав кураж, лондонцы воспользовались «большинством» и сравняли счёт. На 74-й минуте после подачи Виллиана Абрахам ударом головой отправил мяч в перекладину, после чего Рис Джеймс удачно сыграл на добивании.

В конце встречи хозяева даже на несколько минут вышли вперёд. Однако судья с помощью VAR усмотрел в голевой атаке игру рукой у футболиста «Челси» и отменил забитый мяч Аспиликуэты.

В оставшееся время матча команды так и не смогли выявить победителя. Но едва ли кто-то из болельщиков, следивших за игрой, остался недоволен. За 90 минут на «Стэмфорд Бридж» «Аякс» и «Челси», кажется, продемонстрировали нам практически всё, что вообще может случиться на футбольном поле.

Перечислим ещё раз: 8 голов, два автогола, два пенальти, два удаления, камбэк, гол, отменённый с помощью VAR. Невероятно!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Челси •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019