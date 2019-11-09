Качели Слуцкого: четыре победы – три поражения

«Витесс» этой осенью швыряет из крайности в крайность: прямиком из победной серии он влетел в полосу неудач. Четыре подряд победы вознесли самый «российский» клуб Западной Европы на третье место в Эредивизие, с которого отчётливо просматривались контуры Лиги чемпионов. Три «баранки» вернули болельщиков команды с небес не землю. После 0:2 от «АДО Ден Хааг» команда из Арнема потерпела ещё два поражения с одинаковым счётом 1:2 и спустилась на более привычную для себя пятую позицию.

Российский тренер «Витесса» славится дотошным изучением соперника, но в данном случае даже он предусмотреть всего объективно не мог. Кто же мог подумать, что Данни Бёйс со старта выпустит игрока, которого два месяца безвылазно держал на лавке, а тот возьмёт да и выстрелит сразу дуплетом?! Однако именно так и случилось – на беду Леонида Викторовича, братьев Березуцких, Олега Яровинского и всего остального «Витесса».

«Гронинген» ещё летом арендовал у «Суонси» вингера молодёжной сборной Швеции Йоэля Асоро. Два месяца поклонников команды преследовал вопрос: «Зачем?» С середины августа по конец октября швед ганского происхождения провёл на поле… 3 минуты. Всё остальное время – торчал «на банке».

В прошлом туре Бёйс впервые выпустил Асоро со старта – и тот поспешил сделать первое результативное действие в Нидерландах – в виде голевого паса. В Арнеме же Асоро превзошёл все ожидания – за полчаса оформил дубль! Сыграл свою роль эффект неожиданности.



Первый гол получился курьёзным – только хозяевам, по понятным причинам, было не до смеха. В тот миг, когда Асоро заносил ногу для добивания, из-за спину местного вратаря Пасвера на поле вылетел второй мяч – шутники-болельщики кинули. Возможно, этой секунды дезориентации киперу и не хватило, чтобы отразить удар.



Второй Асоро забил без помощи посторонних лиц — выход один на один ему устроили вратарь Падт (свой вратарь) и коллега Сирхёйс.

В начале второго тайма голкипер «Витесса» снова оказался в центре внимания, но теперь в позитивном свете. Из его нацеленного выноса вышла идеальная голевая передача на капитана Линссена. Увы, это была единственная хорошая новость для «Витесса» в пятницу 9 ноября.



Нидерланды. Турнирная таблица