Личка прокомментировал драматичный камбэк «Динамо» в матче с «Балтикой»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о драматичной победе в матче с калининградской «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, спокойным я не был, но знал, что команда точно сможет создать пару моментов, которые мы и использовали. У Муми, видимо, это уже коронный удар — в прошлые выходные после него забил Бителло, а сегодня он парашютом залетел в дальний угол. Когда ты два тура подряд забиваешь в концовках, это показывает характер команды, что меня очень радует.

Не сомневался в победе. Главное было выйти на поле с чистой головой и уверенностью, что ты можешь сделать разницу на поле. И нам удалось это сделать», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). «Балтика» (26 очков) идёт на 15‑й строчке.

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