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Личка прокомментировал драматичный камбэк «Динамо» в матче с «Балтикой»

Личка прокомментировал драматичный камбэк «Динамо» в матче с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о драматичной победе в матче с калининградской «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Конечно, спокойным я не был, но знал, что команда точно сможет создать пару моментов, которые мы и использовали. У Муми, видимо, это уже коронный удар — в прошлые выходные после него забил Бителло, а сегодня он парашютом залетел в дальний угол. Когда ты два тура подряд забиваешь в концовках, это показывает характер команды, что меня очень радует.

Не сомневался в победе. Главное было выйти на поле с чистой головой и уверенностью, что ты можешь сделать разницу на поле. И нам удалось это сделать», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). «Балтика» (26 очков) идёт на 15‑й строчке.

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