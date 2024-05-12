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Ташуев назвал самую важную проблему в игре «Краснодара»

Ташуев назвал самую важную проблему в игре «Краснодара»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказал мнение об игре чёрно-зелёных в выездном матче 28-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«Самое важное — это небольшой уровень агрессии в атаке. Даже в концовке матча, когда добавили шесть минут, не было агрессии в штрафной, где находилось малое количество игроков. Подачи шли на одного Кордобу, а при позиционной атаке, когда ты пытаешься спасти матч, в штрафной должно быть минимум пятеро. Что это значит, должны анализировать внутри клуба», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Краснодар» со счётом 0:1 уступил на выезде московскому «Спартаку» в матче 28-го тура РПЛ, единственный гол забил на 35-й минуте игры хавбек красно-белых Роман Зобнин. Гости владели мячом 58% времени, создали восемь голевых моментов против пяти у московского клуба и нанесли 16 ударов по воротам соперника (три из них в створ).

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