Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после победы в матче с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к команде в раздевалке после победы в матче 28-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).
«С исторической победой. После победы восстановление идёт быстрее. Но помним – Кубок наш!», — сказал Федотов в раздевалке команды.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Динамо», записав в свой актив 53 очка. В оставшихся двух турах РПЛ ЦСКА предстоит сыграть с «Пари НН» и «Уралом».
Напомним, ЦСКА также предстоит сыграть с «Зенитом» в Кубке России. Первый матч завершился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 15 мая.
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