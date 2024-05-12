В РПЛ отреагировали на камбэк «Динамо» в игре с «Балтикой»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала пост после драматичной победы московского «Динамо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2).

«Даже Хаби Алонсо в шоке от последних матчей «Динамо», – написал телеграм-канал РПЛ.

Напомним, к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Отметим, «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

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