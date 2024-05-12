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В РПЛ отреагировали на камбэк «Динамо» в игре с «Балтикой»

В РПЛ отреагировали на камбэк «Динамо» в игре с «Балтикой»
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала пост после драматичной победы московского «Динамо» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Даже Хаби Алонсо в шоке от последних матчей «Динамо», – написал телеграм-канал РПЛ.

Напомним, к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Отметим, «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

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