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Анчелотти отреагировал на слова президента Франции о давлении на «Реал» из-за Мбаппе

Анчелотти отреагировал на слова президента Франции о давлении на «Реал» из-за Мбаппе
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявлял, что оказывал давление на мадридский клуб, с целью, чтобы французского нападающего Килиана Мбаппе отпустили на Олимпийские игры.

«Я не могу комментировать то, что говорит президент Франции, я не имею на это права», — приводит слова Анчелотти Real France.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал», с которым последние месяцы активно связывают Мбаппе, запретит французскому нападающему выступать на Олимпиаде, которая пройдёт в Париже.

Отметим, ранее Мбаппе попрощался с «ПСЖ», заявив, что не будет продлевать контрактное соглашение с клубом.

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