Голкипер Навас объявил об уходе из «ПСЖ» в качестве свободного агента

Коста-риканский вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас опубликовал прощальный пост в своей социальной сети, где объявил, что покидает французский клуб и не будет играть на стадионе «Парк де Пренс» в следующем сезоне

«Была прекрасна каждая секунда на стадионе «ПСЖ», я чувствовал любовь и поддержку болельщиков. Я горд, что защищал цвета этого клуба на замечательном стадионе. Хочу попрощаться с местом, где я чувствовал себя как дома», – написал Навас в своей социальной сети.

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в 51 из которых он отыграл «на ноль».

Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года. В нынешнем сезоне коста-риканский футболист сыграл в пяти встречах во всех соревнованиях, в которых пропустил семь голов.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: