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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Краснодаром» в РПЛ

«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Краснодаром» в РПЛ
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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    

«21 843 зрителей сегодня гнали нас вперед и помогали с трибун «Спартаку» победить! Огромное спасибо за вашу поддержку, красно-белые!», — написано в телеграм-канале «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. Команда утратила математические шансы на чемпионство.

В оставшихся двух турах чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином» и «Оренбургом». Матчи пройдут 19 и 25 мая соответственно.

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