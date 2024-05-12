«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Краснодаром» в РПЛ

«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«21 843 зрителей сегодня гнали нас вперед и помогали с трибун «Спартаку» победить! Огромное спасибо за вашу поддержку, красно-белые!», — написано в телеграм-канале «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. Команда утратила математические шансы на чемпионство.

В оставшихся двух турах чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином» и «Оренбургом». Матчи пройдут 19 и 25 мая соответственно.

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