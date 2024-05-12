У «Краснодара» и «Динамо» нет ресурсов для стабильной чемпионской игры — Веденеев

Бывший футболист Сергей Веденеев поделился мнением о развязке сезона в РПЛ в контексте нестабильных результатов лидирующих клубов чемпионата.

«Динамо» и «Краснодар» играют в свою силу. Всё исходит из того, что у них нет ресурсов, чтобы показывать стабильную чемпионскую игру. Футболисты играют нестабильно. В «Динамо» забивает только Тюкавин, в «Краснодаре» — Кордоба. Других там нет.

В «Зените» состав, наоборот, очень стабильный, забить могут многие. В начале второй части чемпионата в клуб влились новые игроки, появились Артур и Педро. Однако потом выяснилось, что это не те люди, которые с ходу могут давать результат. Они не такого высокого класса. Педро очень молод, Артур не так быстр и не высок, защитники без труда справляются с ними.

Удивителен не факт потери очков «Зенитом», а то, как это происходит. Эти пенальти в последних матчах не имеют логических объяснений.

Единственный плюс в происходящем, что чемпионская интрига будет до последнего тура РПЛ», — сказал Веденеев в эфире радио «Движение».

Напомним, на данный момент «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея преимущество над «Зенитом» в два очка.