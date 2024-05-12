«Они не разбираются в футболе». Тен Хаг — о болельщиках, требующих его отставки из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике со стороны СМИ и словах о необходимости руководства «красных дьяволов» уволить нидерландского специалиста.

«Я ни на секунду не пожалел о своём переходе в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера. Это гигантский клуб. Вы не знаете, со сколькими трудностями вам придется столкнуться, пока вы не войдёте в штаб этого клуба, но я хотел пойти на эти испытания.

Я вижу некоторые комментарии о том, что меня пора увольнять… Либо эти люди не имеют никаких знаний о футболе, либо они не имеют никаких знаний об управлении футбольной командой… Я думаю, что есть много людей, которые видят проблемы в «Манчестер Юнайтед», поэтому относятся к моей работе терпеливо», – приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 110 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 30 проиграла. После 35 туров АПЛ манкунианцы набрали 54 очка и занимают восьмое место.

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