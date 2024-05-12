Анчелотти отреагировал на заявление об уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных» летом.

«Это не та тема, которая интересует меня в данный момент. У нас ещё много нерешённых дел. Мы играли сегодня, а теперь пришло время отпраздновать титул с нашими болельщиками. После этого у нас ещё будет много игр. До 1 июня у нас есть о чём подумать и до этого времени мне нечего сказать о Мбаппе», — приводит слова Анчелотти Real France.

Напомним, 25-летний нападающий заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона вчера, 10 мая. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: