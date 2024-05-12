Ташуев высказался о результатах замены главного тренера Ивича на Мусаева для «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос о результатах смены главного тренера «быков» весной 2024 года. 13 марта официальный телеграм-канал чёрно-зелёных сообщил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем, 14 марта было объявлено о назначении на пост главного тренера сроком до конца сезона ранее работавшего с клубом Мурада Мусаева.

«Можно ли говорить, что замена Мусаева на Ивича не принесла «Краснодару» желаемого результата? Смена по факту не принесла результата, но что было бы при Ивиче — никто не знает, это всё теория вероятности, сослагательное наклонение», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Под руководством Владимира Ивича в марте 2024 года «Краснодар» провёл три матча во всех турнирах, сыграв одну ничью при двух поражениях, на момент его увольнения «быки» занимали второе место в турнирной таблице РПЛ. С Мурадом Мусаевым чёрно-зелёные провели в 2024 году восемь матчей РПЛ, в которых набрали 11 очков за счёт трёх побед и двух ничьих при трёх поражениях. По итогам 28-го тура РПЛ «Краснодар» находится на третьем месте с 50 очками в 28 матчах, отставая на одно очко от «Зенита» и на три очка от лидирующего «Динамо».